Из Украины запрещен выезд мужчин в возрасте 18–60 лет

Иллюстративное фото // Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) - Мужчин в возрасте 18–60 лет не будут выпускать из Украины в связи с действующим в стране военным положением, сообщил начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков, пишет «Коммерсантъ».

Военное положение введено в стране на фоне начавшейся на Украине военной операции России.

«Мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы нашего государства. Пожалуйста, не создавайте панику и не пытайтесь самостоятельно пересечь границу!» — написал господин Меньшиков в Facebook.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о вводе войск для «денацификации и демилитаризации» Украины. После этого украинский президент Владимир Зеленский разорвал отношения с Россией, а позднее объявил в стране всеобщую мобилизацию. Этим утром, 25 февраля, очевидцы сообщили о ракетных обстрелах Киева.