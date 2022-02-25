экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из Украины запрещен выезд мужчин в возрасте 18–60 лет
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) -  Мужчин в возрасте 18–60 лет не будут выпускать из Украины в связи с действующим в стране военным положением, сообщил начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков, пишет «Коммерсантъ».

Военное положение введено в стране на фоне начавшейся на Украине военной операции России.

«Мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы нашего государства. Пожалуйста, не создавайте панику и не пытайтесь самостоятельно пересечь границу!» — написал господин Меньшиков в Facebook.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о вводе войск для «денацификации и демилитаризации» Украины. После этого украинский президент Владимир Зеленский разорвал отношения с Россией, а позднее объявил в стране всеобщую мобилизацию. Этим утром, 25 февраля, очевидцы сообщили о ракетных обстрелах Киева.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Турция не признала решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик
  • Войска России на севере Украины продвинулись вглубь до 5 километров, — советник президента Украины
  • Украина попросила поддержки у Турции


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com