Тайвань сообщает о 9 китайских самолетах в зоне своей ПВО

Фото с сайта Аsia.nikkei

CentralAsia (CA) - В четверг, 24 февраля Тайвань с помощью своих военно-воздушных сил снова поднял тревогу, отгоняя 9 китайских самолетов, вошедших в зону противовоздушной обороны. Об этом сообщило министерство обороны Тайваня, передает Аsia.nikkei.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось в тот же день, когда Россия вторглась в Украину. «Сейчас все внимание общественности приковано именно к этому событию. Не исколочено, что подобная стратегия была специально выбрана Китаем. За кризисом на Украине пристально наблюдают в Тайбэе».

Тайвань, на который Китай претендует как на свою собственную территорию, жаловался на регулярные подобные вылеты китайских ВВС в течение последних двух лет. Количество задействованных самолетов было значительно меньше, чем во время последнего крупномасштабного вторжения 39 китайских самолетов 23 января, и с тех пор такие пролеты были спорадическими с гораздо меньшим количеством самолетов, отмечает издание.

Министерство сообщило, что в последней миссии участвовали 8 китайских истребителей J-16 и один разведывательный самолет Y-8, которые пролетели над районом к северо-востоку от контролируемых Тайванем островов Пратас в верхней части Южно-Китайского моря.

Тайваньские истребители были посланы вверх, чтобы предупредить китайские самолеты, а ракеты ПВО были развернуты для «наблюдения за действиями», заявили в министерстве, используя стандартную формулировку, которой Тайвань описывает свой ответ.

Аsia.nikkei отмечает, что Тайвань с опаской наблюдает за кризисом на Украине, нервничая, что Китай может попытаться воспользоваться этим для продвижения на остров.

Хотя Тайбэй не сообщал о каких-либо необычных передвижениях китайских войск, правительство повысило уровень тревоги. Китай никогда не отказывался от применения силы, чтобы поставить Тайвань под свой контроль, и регулярно осуждает продажу оружия США или другие проявления поддержки со стороны Вашингтона.

Выступая в четверг в Пекине, представитель Министерства обороны Китая Тан Кэфэй повторил, что Тайвань является «ключевым вопросом» Китая, и он не потерпит никакого иностранного вмешательства.«Мы призываем американскую сторону признать высокую чувствительность тайваньского вопроса, прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и перестать играть с огнем по тайваньскому вопросу», - сказал Тан.

В 12-страничном обзоре стратегии Индо-Тихоокеанского региона, опубликованном в начале этого месяца, администрация президента США Джо Байдена пообещала выделить больше дипломатических ресурсов и ресурсов безопасности в регионе. В отношении Тайваня Вашингтон будет работать с партнерами в регионе и за его пределами для поддержания мира и стабильности в проливе, разделяющем остров и Китай, говорится в документе.