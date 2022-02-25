«Коммерсантъ»: Зачем Россия сходила войсками на Украину? (карта военных действий)

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - «Специальная военная операция в связи с ситуацией в Луганской и Донецкой народных республиках», объявленная утром 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным, моментально вышла за пределы Донбасса, пишет «Коммерсантъ».

День начался с обстрелов стратегических объектов по всей Украине, в результате чего армия республики оказалась де-факто небоеспособна. С разных флангов на территорию Украины зашла бронетехника. Вечером в Минобороны РФ отчитались: все поставленные задачи выполнены успешно.

Не только про Донбасс

Операция, начавшаяся около шести часов утра 24 февраля, в российских официальных источниках называется «специальной операцией в связи с ситуацией в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике». «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»,— заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.

Между тем происходящее с самого первого часа вышло за рамки обороны республик Донбасса или даже возвращения им территорий, заявленных в конституциях (то есть 100% Донецкой и Луганской областей Украины). В течение первого же часа войны в украинских СМИ и Telegram-каналах начали появляться видеозаписи с взлетающими в ночное небо ракетами. Как утверждалось, речь шла о пусках из приграничных с Украиной регионов в сторону Харькова, Киева и других городов, ранее никак не затронутых донбасским конфликтом. Сообщалось даже об обстрелах самых западных областей — Ивано-Франковской и Луцкой. Целью этих атак были в первую очередь аэродромы и другие стратегические объекты, такие как системы ПВО, склады с боеприпасами и командные центры.

Вечером представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отчитался: все поставленные перед группировками войск РФ задачи на день выполнены успешно. По его словам, «в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины».

С востока, севера и юга

Россия в этой операции участвует вместе с теперь уже признанными ею Донецкой и Луганской народными республиками. Последняя в четверг развила наступление на приграничные населенные пункты — Станица Луганская и Счастье. Вечером сообщалось, что там шли бои. На донецком направлении, как рассказали днем в Минобороны РФ, группировка войск ДНР наступала на Волноваху и продвинулась на 3 км.

Подводя итоги дня, Игорь Конашенков рассказал: группировки войск ДНР и ЛНР прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону вооруженных сил Украины и благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации продвинулись на 6–8 км в глубину.

Бурные события разворачивались и в соседней Харьковской области. Еще до полудня появились фотографии российских военных на окружной дороге возле Харькова. Они попытались продвинуться вглубь города, начались бои. Вечером генштаб вооруженных сил Украины объявил, что там подбито четыре российских танка. В Минобороны РФ такую информацию не подтверждали.

Карта военных действий России на Украине:

// Коммерсантъ

Одновременно с этим, как сообщали власти Украины и ряд СМИ, российские военные зашли на украинскую территорию с севера. Канал CNN опубликовал видео, на котором некие танки пересекают украино-белорусскую границу на погранпункте «Веселовка»—«Сеньковка». «Мы заметили, что Беларусь крайне активно поддерживает (российскую операцию.— «Ъ»), максимально. Эти две страны, по сути, совместно инициативно, вероломно, не имея никаких этических оснований, напали на Украину»,— сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге для российских журналистов, в числе которых был и корреспондент «Ъ».

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании с силовиками заверил, что сообщение об участии его войск в операции — ложь. «Вот я прочитал: «Около пяти утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции»,— заявил он. Тем не менее господин Лукашенко признал, что был заранее предупрежден о российской операции.

Южный фронт также не остался неохваченным. На границе с Крымом были сняты видеоролики с проездом российской бронетехники через погранпункт. Российские военные стали закрепляться в небольших населенных пунктах Херсонской области. «В районе населенных пунктов Копани и Иваново военнослужащие ведут бои с противником. В районе Скадовска (порт на Черном море неподалеку от границы с Крымом.— «Ъ») пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые»,— заявили в госпогранслужбе Украины. Вечером власти Херсонской области признали потерю контроля над одним из районов — Геническим. Игорь Конашенков подтвердил, что «совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении был обеспечен выход российских войск к городу Херсону», что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

События в четверг стремительно развивались и в Киевской области. Там внимание было приковано к аэродрому Антонов, который расположен в поселке Гостомель (25 км от столицы). Как признал президент Украины Владимир Зеленский, российская армия взяла аэродром под свой контроль, там высадился десант.

Боевые потери

В Минобороны РФ в четверг не подтверждали информацию о боевых потерях российской стороны в разных регионах Украины (в Киеве говорили о том, что вооруженные силы противника потеряли несколько танков, самолетов и один вертолет). По состоянию на вечер четверга российское военное ведомство заявило о потере лишь одной боевой единицы — самолета Су-25, который «потерпел аварию из-за ошибки в пилотировании». «Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части»,— заявили в Минобороны. При этом, как заверил вечером Игорь Конашенков, «с начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" вооруженных сил Украины».

Украинские власти не скрывали: есть потери и в технике, и в личном составе, и среди гражданских лиц. «У нас на сегодняшний день есть и жертвы, достаточно объемные жертвы среди военных и среди мирного населения»,— сказал на брифинге Михаил Подоляк, отметив: «То есть эти точечные удары на самом деле не совсем точечные». По его словам, особенно тяжелые бои шли «в южном направлении, это Херсонская, Николаевская и Одесская область».

Между тем Игорь Конашенков рассказал о специальном распоряжении министра обороны России Сергея Шойгу, призванном снизить потери среди украинских военнослужащих. По его словам, в указе говорится: «С учетом того, что военнослужащие Украины, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», российским военным следует «относиться к ним с уважением» и «проработать создание безопасных коридоров» для выхода из районов проведения операции тех, кто добровольно сложил оружие.

На этом фоне и российские, и донбасские силовики в течение дня отчитывались о значительных группах украинских военных и пограничников, сдающихся в плен. «В 11:15 в пункт пропуска "Троебортное» в Брянской области прибыли 26 украинских пограничников, а в 12:10 в пункт пропуска "Джанкой" в Крыму — 16 военнослужащих, отказавшихся проходить дальнейшую службу на Украине»,— заявили, в частности, в ФСБ России. Народная милиция ДНР сообщила, что на ее сторону перешли 15 бойцов 53-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Агентство «Луганскинформцентр» сообщило, что на сторону ЛНР перешли несколько бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады. Подтверждения или опровержения этой информации из Киева в четверг не поступало.

Кирилл Кривошеев, Павел Тарасенко