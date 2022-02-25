Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата Мажилиса Казахстана

Дарига Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента), сообщает казахстанский портал Zakon.kz.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — говорится в заявлении Назарбаевой.

Экс-депутат подчеркнула, что январские события, связанные с беспорядками, показали, что «без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития страны». Она также призвала к тщательному и объективному расследованию произошедшего.

В начале текущего года в Казахстане прошли массовые протесты, которые начались после резкого роста цен на сжиженный газ. Позже демонстранты перешли к политическим требованиям, в частности призвали к полному уходу Назарбаева из политики. Впоследствии протесты переросли в беспорядки.

В результате беспорядков президент Касым-Жомарта Токаева сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, а также возглавил правящую партию «Нур Отан». Дарига Назарбаева, в свою очередь, не вошла в обновленный состав бюро политсовета партии «Нур Отан».

После беспорядков и ввода в Казахстан сил ОДКБ свои посты покинули три зятя Назарбаева. Тимур Кулибаев, который женат на средней дочери Назарбаева Динаре, ушел с должности главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Постов лишились и председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента Алие, и председатель правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев, которого казахские СМИ называют мужем Дариги Назарбаевой.

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