Макрон сообщил о предоставлении помощи Украине в размере €1,2 млрд

Эмманюэль Макрон

CentralAsia (CA) - Украина получит финансовую помощь в размере €1,2 млрд и военную технику. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в Twitter.

«Как европейцы, мы приняли решение об экономической помощи Украине в размере €1,2 млрд. Это беспрецедентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население в этом нелегком деле», — говорится в сообщении.

По словам французского президента, Франция укрепит присутствие военных в Эстонии, ускорит развертывание в Румынии. «Мы безошибочно будем на стороне наших союзников», — добавил Макрон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал об обращении к президенту Франции за макрофинансовой поддержкой и поставками средств защиты и устройств разминирования.

Кроме того, в начале февраля после переговоров с Макроном Зеленский сообщал о том, что Украина получит €1,2 млрд от Франции в качестве макрофинансовой помощи для стабилизации экономики.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине.

В Минобороны России сообщили, что в результате ударов российских вооруженных сил по военной инфраструктуре и авиации Украины, выведены из строя 83 наземных объекта, а также сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2».

На фоне этого Зеленский разорвал с Россией дипломатические отношения, ввел в стране военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Макрон призвал Россию немедленно прекратить «немедленно прекратить военные действия».