Замглавы МВД Украины: Взрыв над Киевом вызвали украинские ПВО

Пожарные возле жилого дома в Киеве, Украина, 25 февраля 2022.

CentralAsia (CA) - Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин объяснил взрыв утром в пятницу над столицей Киевом украинской «противоракетной системой, сбившей в небе (российскую) ракету», передает CNN.

Ранее CNN сообщило, что несколько громких взрывов прогремели 25 февраля в Киеве.

Cоветник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил в пятницу, что Киев был поражен «крылатыми или баллистическими ракетами».

На фотографиях, которыми поделился Геращенко в пятницу, видно, что горит киевский жилой дом, и пожарные прибывают на место происшествия, а вдали поднимаются клубы черного дыма.