ЕС объявил о новых санкциях «максимального воздействия» на Россию

Урсула фон дер Ляйен

CentralAsia (CA) - Европейский союз утром в пятницу, 25 февраля, объявил о новых санкциях в отношении России , которые будут касаться финансового, энергетического и транспортного секторов страны, визовой политики и включают экспортный контроль и запреты на экспортное финансирование. Об этом сообщает CNN.

Санкции окажут «максимальное влияние на российскую экономику и политическую элиту», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы будем призывать Кремль к ответу», — сказала она. Глава Еврокомиссии отметила, что финансовые санкции сократили важнейшие рынки капитала в России и что теперь они нацелены на 70% российского банковского рынка и ключевые государственные компании.

По ее словам, санкции увеличат стоимость заимствований для России, повысят инфляцию и «постепенно подорвут промышленную базу России».

«Мы также нацелены на российскую элиту, ограничивая их депозиты, чтобы они больше не могли прятать свои деньги в безопасных убежищах в Европе», — добавила она».

Запрет на экспорт также ударит по нефтяному сектору России и запретит продажу всех запасных частей и оборудования для самолетов российским авиакомпаниям, что, по словам фон дер Ляйен, ударит по ключевому сектору экономики России и связям страны.

Санкции также ограничивают доступ России к «важнейшим технологиям», сказала глава Еврокомиссии. Она добавила, что дипломаты, связанные с ними группы и бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в ЕС.