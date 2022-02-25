экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Старобельске в Луганской области в результате обстрела погиб 1 человек, - Госслужба по ЧС Украины
// Госслужба ЧС Украины.

CentralAsia (CA) -  Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины ликвидируют последствия обстрелов по улицам Ватутина и Старотаганрогская в г. Старобельск Луганской области. Об этом пишет ведомство.

Проводится тушение пожаров и спасение людей.

По предварительным данным, 6 человек спасены, один человек погиб, говорится в сообщении.

Место на карте:
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Харькове открывают все бомбоубежища
  • Хронология российской военной операции на Украине
  • Россия и Украина озвучили, сколько военной техники выведено из строя


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com