В Старобельске в Луганской области в результате обстрела погиб 1 человек, - Госслужба по ЧС Украины
- Азия и мир, политика
- 11:11, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины ликвидируют последствия обстрелов по улицам Ватутина и Старотаганрогская в г. Старобельск Луганской области. Об этом пишет ведомство.
Проводится тушение пожаров и спасение людей.
По предварительным данным, 6 человек спасены, один человек погиб, говорится в сообщении.
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