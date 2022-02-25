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Латвия отозвала посла в России и прекращает выдачу виз россиянам

CentralAsia (CA) -  Латвия не будет выдавать визы россиянам из-за военной операции России на Донбассе. Об пишет министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич в своем аккаунте в соцсети.

«Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями», - написал он.

Послом Латвии в России является Марис Риекстиньш.

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