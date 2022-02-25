Латвия отозвала посла в России и прекращает выдачу виз россиянам

CentralAsia (CA) - Латвия не будет выдавать визы россиянам из-за военной операции России на Донбассе. Об пишет министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич в своем аккаунте в соцсети.

«Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями», - написал он.

Послом Латвии в России является Марис Риекстиньш.

Ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā, esmu pieņēmis lēmumu atsaukt Latvijas vēstnieku Krievijā uz konsultācijām, kā arī pārtraukt izsniegt Latvijas vīzas Krievijas Federācijas pilsoņiem, izņemot gadījumus, kas saistīti ar īpašiem humāniem apsvērumiem — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 24, 2022