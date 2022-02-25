Зеленский подписал указ о создании Ставки верховного главнокомандующего

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщается в пятницу, 25 февраля на сайте главы государства.

Согласно указу, Ставку верховного главнокомандующего возглавил Зеленский, а ее координатором назначен секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

В тексте указа говорится, что ставка создается «в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами» на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 февраля.

В состав ставки вошли глава Службы безопасности (СБУ) Иван Баканов, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, командующий Операцией объединенных сил Григорий Галаган, командующий Силами территориальной обороны Юрий Голушкин, председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, руководитель офиса президента Андрей Ермак, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Нацполиции Игорь Клименко.

Туда также вошли председатель ГСЧС Сергей Крук, глава МИД Дмитрий Кулеба, и.о. командующего Нацгвардией Юрий Лебедь, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, спикер парламента Руслан Стефанчук, глава МВД Денис Монастырский, министр обороны Алексей Резников, начальник Управления Госохраны Сергей Рудь, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь.