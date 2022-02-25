Я спросил у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО? Все боятся, не отвечают, - Зеленский

CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором он рассказал о ситуации в стране на второй день после начала российской военной операции.

По словам главы государства, российские военные продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Он сказал, что с начала военной операции погибли 137 украинцев и еще сотни ранены. Речь идет и о военнослужащих, и о гражданских.

Президент обратился к странам-партнерам и мировым лидерам. «Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких. Я говорю всем партнерам, сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: «С нами ли вы?» Они отвечают, что с нами, но нас они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают... Они отвечают, что с нами, но в альянс они брать нас не готовы», - рассказал он.

По его словам, солидарность и решительность украинцев способна сохранить свободу и защитить государство. «Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны все выполняют свои задачи по максимуму», - сказал глава государства. Он добавил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной о прекращении боевых действий.

Зеленский также обратился к гражданам России: «Уважаемые граждане Российской Федерации. Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941-й год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны», - сказал президент.

Вчера президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В связи в отношении РФ ряд стран ввели санкции экономического характера. Ограничения действуют в отношении Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и других банков и организаций. Под санкции также попали депутаты Госдумы, чиновники и журналисты государственных СМИ. Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин хочет воссоздать Советский союз. Он заверил, что готов ввести санкции лично против российского президента.

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