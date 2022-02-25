Гизат Нурдаулетов освобожден от должности генпрокурора Казахстана. Он стал секретарем Совбеза

Гизат Нурдаулетов
CentralAsia (KZ) - Исекешев Асет Орентаевич назначен помощником президента Казахстана и освобожден от должности помощника президента – секретаря Совета безопасности Казахстана.
Как сообщается на сайте Акорды, соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Другим указом Нурдаулетов Гизат Дауренбекович назначен помощником президента – секретарем Совета безопасности Казахстана и освобожден от должности генерального прокурора Казахстана.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения