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Гизат Нурдаулетов освобожден от должности генпрокурора Казахстана. Он стал секретарем Совбеза
Гизат Нурдаулетов
Гизат Нурдаулетов

CentralAsia (KZ) -  Исекешев Асет Орентаевич назначен помощником президента Казахстана и освобожден от должности помощника президента – секретаря Совета безопасности Казахстана.

Как сообщается на сайте Акорды, соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Другим указом Нурдаулетов Гизат Дауренбекович назначен помощником президента – секретарем Совета безопасности Казахстана и освобожден от должности генерального прокурора Казахстана.

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