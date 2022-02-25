Российские военнослужащие нанесли авиаудар по подразделениям в районе города Кропивницкий, - Генштаб Украины
- Азия и мир, политика
- 12:43, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины опубликовали информацию на 06:00 (на 10 часов по бишкекскому времени) 25 февраля 2022 года.
Генштаб отмечает «значительную активность» российских вертолетов в районах над Вилково и Тирасполем.
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины ведут бои в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, где продвинулось большое количество российской бронетехники, и остановили российские силы на рубеже реки Тетерев.
Мост через реку был разрушен, пишет генштаб.
Другая тактическая группа сил обороны удерживает аэродром Гостомель.
Военно-воздушные силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. После 04:00 украинская система ПВО сбила два снаряда, летящих в Киев, пишет генштаб.
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