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Российские военнослужащие нанесли авиаудар по подразделениям в районе города Кропивницкий, - Генштаб Украины

CentralAsia (CA) -  В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины опубликовали информацию на 06:00 (на 10 часов по бишкекскому времени) 25 февраля 2022 года.

Генштаб отмечает «значительную активность» российских вертолетов в районах над Вилково и Тирасполем.

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины ведут бои в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, где продвинулось большое количество российской бронетехники, и остановили российские силы на рубеже реки Тетерев.

Мост через реку был разрушен, пишет генштаб.

Другая тактическая группа сил обороны удерживает аэродром Гостомель.

Военно-воздушные силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. После 04:00 украинская система ПВО сбила два снаряда, летящих в Киев, пишет генштаб.

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