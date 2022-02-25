Посольство Узбекистана рекомендовало студентам, обучающимся в Украине, перейти на дистанционное обучение на Родине

CentralAsia (UZ) - Посольство рекомендовало студентам из Узбекистана, обучающимся в вузах Украине, перейти на дистанционное обучение на Родине. Украинские вузы не будут отчислять студентов из-за сложившейся ситуации.

В посольстве отметили, что сейчас поступают многочисленные обращения студентов-граждан Узбекистана по вопросу сохранения их учебы в вузах Украины в случае временного выезда в Узбекистан.

"Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем высшим учебным заведениям Украины ввести дистанционное обучение и воздержаться от исключения студентов по любым причинам, кроме тех случаев, когда учащиеся выражают желание покинуть учебу самостоятельно", – отметили в посольстве.

Данное правило распространяется на слушателей всех специальностей, кроме медицинских.

"Принимая во внимание изложенное, и с учетом наблюдающихся перебоев в авиационном сообщении студентам-гражданам Узбекистана рекомендуется рассмотреть возможность продолжения обучения в дистанционной форме на Родине", – отметили в посольстве.

По данным МИД Узбекистана, в Украине сейчас находятся около 4,3 тысячи узбекистанцев.