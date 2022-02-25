Президент Узбекистана завершил свою поездку в Каракалпакстан раньше запланированного

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил свою поездку в Каракалпакстан раньше, чем планировалось, сообщает пресс-служба главы государства.

Вечером, 24 февраля, глава государства вернулся в Ташкент. Ранее пресс-служба главы государства заявляла, что визит будет трехдневным. Однако президент провел в регионе два дня.

О причинах раннего возвращения Мирзиеева, в пресс-службе главы государства пока не прокомментировали.

Накануне, 24 февраля, Россия начала военную операцию в Украине. Узбекистан пока официально не заявил свою позицию по этому вопросу. МИД Узбекистана сообщил о готовящейся к эвакуации своих граждан из Украины.