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Президент Узбекистана завершил свою поездку в Каракалпакстан раньше запланированного

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил свою поездку в Каракалпакстан раньше, чем планировалось, сообщает пресс-служба главы государства.

Вечером, 24 февраля, глава государства вернулся в Ташкент. Ранее пресс-служба главы государства заявляла, что визит будет трехдневным. Однако президент провел в регионе два дня.

О причинах раннего возвращения Мирзиеева, в пресс-службе главы государства пока не прокомментировали.

Накануне, 24 февраля, Россия начала военную операцию в Украине. Узбекистан пока официально не заявил свою позицию по этому вопросу. МИД Узбекистана сообщил о готовящейся к эвакуации своих граждан из Украины.

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