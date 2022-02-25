экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Зеленский предложил странам «Бухарестской девятки» создать антивоенную коалицию

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 25 февраля телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой и обратился к странам «Бухарестской девятки» с просьбой о предоставлении оборонной помощи.

«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к «Бухарестской девятке» на счет оборонной помощи, санкций, давления (в отношении России)», - написал он в своем Twitter.

«Нуждаемся в антивоенной коалиции», - заявил украинский президент.

«Бухарестская девятка» - объединение девяти стран Центральной и Восточной Европы, созданное для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО.

В состав объединения входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Президент России Владимир Путин в четверг утром, 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президент Украины Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации
  • Защита озера Хубсугул станет частью вклада Монголии в уменьшение изменения климата, — президент
  • Из Пскова в сторону Киева вылетели 18 самолетов Ил-76, - Bellingcat


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com