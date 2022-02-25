Зеленский предложил странам «Бухарестской девятки» создать антивоенную коалицию

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 25 февраля телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой и обратился к странам «Бухарестской девятки» с просьбой о предоставлении оборонной помощи.

«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к «Бухарестской девятке» на счет оборонной помощи, санкций, давления (в отношении России)», - написал он в своем Twitter.

«Нуждаемся в антивоенной коалиции», - заявил украинский президент.

«Бухарестская девятка» - объединение девяти стран Центральной и Восточной Европы, созданное для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО.

В состав объединения входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Президент России Владимир Путин в четверг утром, 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.