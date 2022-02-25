Жители Ростовской области сообщили об обстреле военного аэродрома в Миллерово, - СМИ
- Азия и мир, политика
- 14:08, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Жители Ростовской области рассказывают в соцсетях о том, что был обстрелян военный аэродром в Миллерово (север региона), пишет Znak.com.
Очевидцы публикуют фотографии и видео с места ЧП. Официального подтверждения этой информации пока нет, пишет издание.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, защита людей на Донбассе, которые «подвергаются геноциду». Верховная Рада Украины одобрила ввод в стране военного положения, объявлена всеобщая мобилизация. В Киеве введен комендантский час.
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