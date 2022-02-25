Ни у какой европейской страны нет желания вступать в войну с Россией, - министр обороны Франции

CentralAsia (KZ) - Желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в Европе и США. Об этом сказала министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции RTL.
По ее словам, главная цель сейчас — добиться скорейшего прекращения огня на востоке Украины.
«Ни у какой европейской страны и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим — это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению» - сказала Парли.
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