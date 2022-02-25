Российские военные захватили два автомобиля ВСУ и двигаются в центр Киева, - Минобороны Украины
- Азия и мир, политика
- 14:24, 25 февраля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Российские войска захватили два автомобиля Вооруженных Сил Украины, переоделись в форму украинских военных и движутся в центр Киева со стороны Оболони. Об этом в соцсети сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков», – проинформировала Маляр.
Президент России Владимир Путин в четверг утром, 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.
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