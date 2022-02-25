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Российские военные захватили два автомобиля ВСУ и двигаются в центр Киева, - Минобороны Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские войска захватили два автомобиля Вооруженных Сил Украины, переоделись в форму украинских военных и движутся в центр Киева со стороны Оболони. Об этом в соцсети сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков», – проинформировала Маляр.

Президент России Владимир Путин в четверг утром, 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

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