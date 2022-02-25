Дети Ротенбергов, Греф и «Газпром»: Канада раскрыла список санкций против России

CentralAsia (CA) - Канада представила новый список санкций, принятый в ответ на военную операцию России на территории Украины, пишет Forbes со ссылкой канадское правительство.

«Действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису», — говорится в документе.

Всего в санкционном списке значатся 33 имени. Среди них: Валентин и Павел Пригожины (дети предпринимателя Евгения Пригожина), Роман и Борис Ротенберги (дети миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов), Сергей Иванов (сын спецпредставителя президента Сергея Иванова), Иван Сечин (сын главы «Роснефти» Игоря Сечина), Станислав Чемезов (сын гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова), Андрей Патрушев (сын директора ФСБ России Николая Патрушева) и гендиректор группы VK Владимир Кириенко (сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко).

Ограничения также распространяются на Сбербанк (и его главу Германа Грефа), ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Газпромбанк, «Газпром», РЖД, «Транснефть», АЛРОСА, «РусГидро», «Ростелеком», РФПИ и другие крупные российские компании и финансовые организации.