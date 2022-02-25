Минобороны России: Территорию в районе Чернобыльской АЭС взяли под контроль подразделения Воздушно-десантных войск

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Вчера, 24 февраля, подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майора Игорь Конашенков.

С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС, сказал он.

«Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», - сказал он.