В зоне Чернобыльской АЭС повышен уровень радиационного излучения, - инспекция ядерного регулирования Украины

Фото: facebook.com/people. В зоне ЧАЭС повышен уровень излучения

CentralAsia (CA) - В зоне Чернобыльской атомной электростанции, которая перешла под контроль российских войск, повысился уровень радиационного излучения. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

«Данные автоматизированной системы радиационного мониторинга зоны отчуждения, которые доступны в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней дозы гамма-излучения (красных точек) на значительном количестве пунктов наблюдения. Но сейчас невозможно установить причины изменения радиационного фона в зоне отчуждения из-за оккупации и военной борьбы на этой территории», - говорится в сообщении.

24 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).