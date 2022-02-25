В Минобороны России сообщили о выведении из строя 118 военных объектов на Украине

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CentralAsia (CA) - Российские военные в рамках спецоперации в Донбассе вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Это в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи Вооруженных сил Украины, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», а также 36 радиолокационных станций.

Российские военные сбили 5 боевых самолетов, один вертолет и 5 беспилотников. Также были уничтожены 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров.

24 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военные вышли к Херсону. Российские военные разблокировали Северо-Крымский канал и восстановили подачу воды в Крым.