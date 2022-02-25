ЦИК постановил прекратить полномочия депутата Дариги Назарбаевой

CentralAsia (KZ) - Депутат мажилиса парламента Казахстана Дарига Назарбаева сложит свои полномочия. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

«В соответствии со статьей 52 Конституции Казахстана, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Казахстана от 16 октября 1995 года «О парламенте Казахстана и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия республики постановила:

1) Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Казахстана Назарбаевой Д.Н.

2) Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Казахстана Назарбаевой Д.Н. в мажилис парламента Казахстана», – говорится в сообщении ЦИК.

Дарига Назарбаева – дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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