Токаев и Мишустин обсудили недопущение снижения товарооборота на фоне эскалации ситуации в Украине

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 февраля принял в Нур-Султане премьер-министра России Михаила Мишустина, передает сайт Акорды.

Михаил Мишустин находится в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе по линии Евразийского экономического союза.

Президент Казахстана и премьер-министр России также рассмотрели совместные меры по недопущению снижения товарооборота между двумя государствами на фоне эскалации ситуации в Украине и вводимых международных санкций в отношении России.

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