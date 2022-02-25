Росавиация запретила Британии полеты над Россией

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CentralAsia (CA) - Росавиация запретила британским самолетам использовать воздушное пространство России, в том числе для транзитных полетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ограничение вступило в силу с 11:00 мск 25 февраля.

«Введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании», — говорится в сообщении.

В Росавиации рассказали, что накануне направили Лондону предложение обсудить ограничение на полеты российских самолетов над Великобританией, однако сегодня утром, 25 февраля получили отрицательный ответ.

Накануне, 24 февраля, из-за военной операции России на Украине Лондон ввел санкции в отношении РФ. Под них попал и «Аэрофлот», которому запретили летать в Великобританию. Тогда в Росавиации заявили о праве зеркального ответа на ограничения с британской стороны.

Поскольку из-за запрета отменился рейс авиакомпании, запланированный на 25 февраля, в ведомстве напомнили, что межправительственным соглашением о воздушном сообщении между Россией и Великобританией предусмотрены справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов. В Росавиации указали, что на 25 февраля британские авиакомпании запланировали 70 транзитных полетов в воздушном пространстве России и еще два рейса по маршруту Лондон — Москва.