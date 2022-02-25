Российские вооруженные силы ракетных ударов по Киеву не наносили, - СМИ

Киев на рассвете, 25 февраля

CentralAsia (CA) - Российские вооруженные силы ракетных ударов по Киеву не наносили, сообщил источник «РИА Новости» в Министерстве обороны России.

«Появление факела ночью над Киевом связано с ошибкой украинских военных: их ПВО атаковала свой же истребитель Су-27», - пишет издание.