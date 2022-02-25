Российские вооруженные силы ракетных ударов по Киеву не наносили, - СМИ
- Азия и мир, политика
- 15:51, 25 февраля 2022
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Киев на рассвете, 25 февраля
CentralAsia (CA) - Российские вооруженные силы ракетных ударов по Киеву не наносили, сообщил источник «РИА Новости» в Министерстве обороны России.
«Появление факела ночью над Киевом связано с ошибкой украинских военных: их ПВО атаковала свой же истребитель Су-27», - пишет издание.
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