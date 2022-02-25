СМИ: На юге Украины едет российский танк с флагом СССР. Видео
- Азия и мир, политика
- 16:00, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - В сети появились видео, на которых запечатлено, как где-то на юге Украины едет российский танк с флагом СССР. Об этом пишет «СТРАНА.ua».
Также видна и другая техника РФ, которая следует за ним.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. На Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
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