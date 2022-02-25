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На белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото Ил-76
Иллюстративное фото Ил-76
// Минобороны России.

CentralAsia (CA) -  На белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту. Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины по состоянию на 10:00 (14 часов по бишкекскому времени) 25 февраля.

Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель российские военнослужащие решили выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель—Чернигов—Киев, пишет генштаб.

Потерян город Конотоп, пишет ведомство.

Российские военнослужащие продолжают спецоперацию против Украины на выбранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и ТОТ АР Крым.

На юге российские военнослужащие ведут бой за украинский город Мелитополь.

В донецком направлении российские военнослужащие не прекращают обстрелы подразделений Объединенных сил, пишет генштаб.

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