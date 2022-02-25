Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины, - Сергей Лавров
- Азия и мир, политика
- 16:36, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, цитирует РБК.
«Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу», — сказал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.
На Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
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