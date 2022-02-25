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Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины, - Сергей Лавров
// Фото ООН/Р. Бажорнас
Предыстория: Путин готов провести переговоры с руководством Украины об ее нейтральном статусе в случае ответной готовности Киева, - Песков

CentralAsia (CA) -  Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, цитирует РБК.

«Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.

На Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

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