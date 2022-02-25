Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины, - Сергей Лавров

// Фото ООН/Р. Бажорнас

CentralAsia (CA) - Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, цитирует РБК.

«Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.

На Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.