Минобороны Украины потребовало владельцев веб-камер в Киеве прекратить публиковать видео и фото украинской военной техники
- Азия и мир, политика
- 17:30, 25 февраля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Министерство обороны Украины 25 февраля обратилось к владельцам веб-камер в Киеве и других украинских городов прекратить публикации фото и видео перемещение украинской техники в свободный доступ.
Такими действиями они помогают российской стороне получать уточненную информацию об украинских военных, пишет министерство.
При этом Минобороны Украины просит выкладывать фото и видео передвижения российской военной техники с указанием геолокации и времени.
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