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Минобороны Украины потребовало владельцев веб-камер в Киеве прекратить публиковать видео и фото украинской военной техники
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Украины 25 февраля обратилось к владельцам веб-камер в Киеве и других украинских городов прекратить публикации фото и видео перемещение украинской техники в свободный доступ.

Такими действиями они помогают российской стороне получать уточненную информацию об украинских военных, пишет министерство.

При этом Минобороны Украины просит выкладывать фото и видео передвижения российской военной техники с указанием геолокации и времени.

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