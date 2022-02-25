Минобороны Украины потребовало владельцев веб-камер в Киеве прекратить публиковать видео и фото украинской военной техники

Иллюстративное фото // Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Украины 25 февраля обратилось к владельцам веб-камер в Киеве и других украинских городов прекратить публикации фото и видео перемещение украинской техники в свободный доступ.

Такими действиями они помогают российской стороне получать уточненную информацию об украинских военных, пишет министерство.

При этом Минобороны Украины просит выкладывать фото и видео передвижения российской военной техники с указанием геолокации и времени.