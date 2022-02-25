экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

CentralAsia (CA) -  Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в новом видеообращении 25 февраля.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», - сказал он.

Кроме того, Зеленский добавил, что Европа очень медленно помогает Украине.

«Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить границы силой», - сказал президент Украины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Генсек Евросоюза заявил о готовящемся «жестком пакете» санкций в отношении России
  • Посольство Узбекистана рекомендовало студентам, обучающимся в Украине, перейти на дистанционное обучение на Родине
  • Монголы будут участвовать в глобальном испытании дополнительной дозы вакцины от COVID


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com