Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

CentralAsia (CA) - Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в новом видеообращении 25 февраля.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», - сказал он.

Кроме того, Зеленский добавил, что Европа очень медленно помогает Украине.

«Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить границы силой», - сказал президент Украины.