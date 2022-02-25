The National Interest (США): Зайдет ли путинская война дальше Украины?

// РИА Новости / Михаил Климентьев

CentralAsia (CA) - В глазах Запада Россия превращается во врага, пишет The National Interest.

По мнению автора статьи, Путин проверит, как долго продержатся санкции, прежде чем Европа взмолится о пощаде. Тем временем Зеленскому пора искать место в изгнании.

В 1946 году новый посол в СССР Уолтер Беделл Смит (Walter Bedell Smith) по прозвищу «Жук» поздно ночью покинул Спасо-хаус (резиденция американского посла в Москве, — прим. ИноСМИ) и отправился в Кремль на встречу с генералиссимусом Иосифом Сталиным. Уинстон Черчилль недавно произнес свою речь о железном занавесе, и отношения между Западом и Востоком были натянуты как никогда. Началась холодная война. Первый вопрос, который Смит задал советскому лидеру, был такой: «Чего хочет Советский Союз, и как далеко собирается зайти Россия?» Сталин был невозмутим. «Он смотрел не в глаза, — вспоминал Смит в своих мемуарах, — а куда-то в сторону и постоянно дымил длинной русской сигаретой». Когда Смит повторил свой вопрос, Сталин посмотрел на него в упор и изрек: «Мы не пойдем дальше».

Как далеко зайдет война российского президента Владимира Путина? Попытается ли он подчинить не только восточную, но и западную Украину? Будет ли он добиваться коридора в Калининград через Литву, даже прямой конфронтацией с НАТО? Не завязнет ли Россия на Украине?

Напав прошлой ночью на Украину, Путин пустился на самую дерзкую авантюру в карьере. Хотя его нередко изображали осторожным оппортунистом, вторжение на Украину доказало, что страхи Запада насчет нападения не просто «истерика», как утверждал Кремль. В самом деле, в путинской речи в среду прозвучали отголоски хрущевской угрозы ядерной войны: «Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались».

Едва ли Путин хочет оккупировать Украину. Он сосредоточен скорее на том, чтобы завоевать господство в небе, после чего пустит в бой танки. Его конечная цель, судя по всему, — создать марионеточное государство, включив при этом большую его часть в состав России. В связи с этим он хочет обессилить украинскую армию и по возможности искоренить любые проявления украинской культурной и национальной гордости. Он будет пытаться ликвидировать украинские элиты, как Советский Союз делал в Восточном блоке после Второй мировой. Ходят слухи, что он хочет снова усадить в президентское кресло свергнутого в 2014 году коррупционера Виктора Януковича.

Нынешнему украинскому правительству во главе с президентом Владимиром Зеленским, скорее всего, придется искать место для «правительства в изгнании». Но найти подходящее, откуда можно будет поддерживать вооруженное сопротивление, будет непросто. Даже Польша и Литва наверняка будут не в восторге от этой перспективы, поскольку это резко упрочит российские угрозы в их адрес. В гарантиях безопасности НАТО нет оговорок о поддержке заграничных повстанцев. Присовокупите к этому укоренившуюся антипатию американцев к войне вообще, не говоря уже о влюбленности Дональда Трампа в Путина, и вы получите залог провала для Зеленского.

Однако выложив карты на стол, Путин волей-неволей возродил НАТО, которая до недавнего времени была на последнем издыхании. Теперь координация идет полным ходом. «Северный поток — 2» отменен. По охвату дипломатии с союзниками по НАТО президент Джо Байден может соперничать лишь с Джорджем Бушем-старшим в преддверии Первой войны в Персидском заливе. На повестке дня в Европе соглашение о широкомасштабных санкциях. Пожалуй, заметнейший сдвиг произошел в Германии, где долгое время господствовала новая «остполитик» — расчет, что экономические связи рано или поздно приведут к разрядке. Эта политика рухнула. Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин «несет горе и разрушения своему соседу», и пообещал поддержать гораздо более суровые экономические санкции.

Экономические последствия санкций скажутся как на Америке, так и на Европе. Цены на сырую нефть подскочили выше 100 долларов за баррель, а Германия только начинает избавляться от российского природного газа. Путин проверит, сколько боли вытерпят его противники и как долго продержатся по-настоящему жесткие санкции, прежде чем Европа взмолится о пощаде. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заявил: «Это непросто. Я бывший мэр Лондона и знаю, насколько это важно, чтобы город был открыт для инвестиций, так что это сложные вопросы».

Пока что мяч на половине Путина. Но вторжение уже свершилось, и Запад начинает реагировать. Россия в глазах Запада превращается из противника во врага. Последствия этой перемены определят глобальную политику на десятилетия вперед.

Автор: Джейкоб Хейлбрунн (Jacob Heilbrunn) — редактор The National Interest