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В Киеве бойцам теробороны раздали 18 тыс. автоматов, - министр обороны Украины
Алексей Резников
Алексей Резников

CentralAsia (CA) -  В Киеве по состоянию на пятницу, 25 февраля, бойцам сил территориальной обороны раздали 18 тыс. автоматов с боекомплектом. Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

«Только в Киеве уже 18 тыс. автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжат раздаваться бойцам Сил территориальной обороны в течение вчерашнего и сегодняшнего дня. Желающих присоединиться к рядам Сил терробороны и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие поступает еще», - написал он.

Россия 24 февраля объявила специальную военную операцию на Донбассе. После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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