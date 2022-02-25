В Киеве бойцам теробороны раздали 18 тыс. автоматов, - министр обороны Украины

- Азия и мир, политика
- 17:56, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - В Киеве по состоянию на пятницу, 25 февраля, бойцам сил территориальной обороны раздали 18 тыс. автоматов с боекомплектом. Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.
«Только в Киеве уже 18 тыс. автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжат раздаваться бойцам Сил территориальной обороны в течение вчерашнего и сегодняшнего дня. Желающих присоединиться к рядам Сил терробороны и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие поступает еще», - написал он.
Россия 24 февраля объявила специальную военную операцию на Донбассе. После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.