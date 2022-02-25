Президент Украины Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву, - СМИ
- Азия и мир, политика
- 17:58, 25 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву. Об этом пишет СТРАНА.ua.
Также известно, что Зеленский принял участие в экстренном саммите Европейского союза «из подвала или бункера».
«Он сидел в чем-то похожем на подвал или бункер. Он рассказал нам о ситуации в Украине. И когда мы прощались, мы все знали, что не очевидно, что мы когда-либо снова увидимся. Все зависит от того, как будут развиваться события следующих нескольких дней», - заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.
На Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
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