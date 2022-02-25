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Президент Украины Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву. Об этом пишет СТРАНА.ua.

Также известно, что Зеленский принял участие в экстренном саммите Европейского союза «из подвала или бункера».

«Он сидел в чем-то похожем на подвал или бункер. Он рассказал нам о ситуации в Украине. И когда мы прощались, мы все знали, что не очевидно, что мы когда-либо снова увидимся. Все зависит от того, как будут развиваться события следующих нескольких дней», - заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

На Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

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