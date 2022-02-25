Путин готов общаться с Киевом на «высоком уровне», - СМИ Китая

|Предыстория: Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 25 февраля провели телефонный разговор, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральной телевидение Китая.
По его итогам китайская сторона выступила с заявлением, что поддерживает урегулирование отношений России и Украины через переговоры. Как передает ЦТАК, Путин подтвердил, что готов общаться с Киевом на высоком уровне.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении предложил Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей.
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