Украинская столица вступила в «фазу обороны», - мэр Киева

- Кыргызстан, политика
- 18:44, 25 февраля 2022
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киевляне прячутся в метро
CentralAsia (KG) - Мэр Киева Кличко заявил, что украинская столица вступила в «фазу обороны». Об этом сообщает Reuters.
«Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы, которые вы слышите. Украинские военные уничтожают диверсионные группы россиян. Некоторые диверсионные группы, к сожалению, уже проникли в столицу, и враг хочет поставить на колено столицу и нас с вами уничтожить», - заявил Кличко на онлайн брифинге в пятницу.
По сообщению Минобороны России, российские десантники блокировали Киев с запада.
До этого в СМИ появлялись видео, на которых российские солдаты были засняты на севере и северо-западе Киева.
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