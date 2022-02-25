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Украинская столица вступила в «фазу обороны», - мэр Киева
киевляне прячутся в метро
киевляне прячутся в метро

CentralAsia (KG) -  Мэр Киева Кличко заявил, что украинская столица вступила в «фазу обороны». Об этом сообщает Reuters.

«Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы, которые вы слышите. Украинские военные уничтожают диверсионные группы россиян. Некоторые диверсионные группы, к сожалению, уже проникли в столицу, и враг хочет поставить на колено столицу и нас с вами уничтожить», - заявил Кличко на онлайн брифинге в пятницу.

По сообщению Минобороны России, российские десантники блокировали Киев с запада.

До этого в СМИ появлялись видео, на которых российские солдаты были засняты на севере и северо-западе Киева.

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