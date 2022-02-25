Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской, - Песков

CentralAsia (KZ) - Владимир Путин готов направить в Минск (Беларусь) российскую делегацию для переговоров с украинской, сообщает 25 февраля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, в российскую делегацию войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.

«Зеленский [Президент Украины Владимир Зеленский — прим. ред.] заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», - пояснил Песков.

Как отметил Песков, президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Путина, что будет готов создать все условия для проведения переговоров России и Украины и для безопасности переговорщиков.

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