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ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и Сергея Лаврова, - Financial Times 

CentralAsia (CA) -  Как сообщает Financial Times, Евросоюз готовится заморозить активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках третьего раунда санкций против России.

Министры иностранных дел планируют утвердить пакет санкций сегодня днем, а также ряд мер против российских банков и промышленности, цитирует газету трех человек, знакомых с этим вопросом.

Путин и Лавров не будут подпадать под запрет на поездки в соответствии с мерами, пишет FT, подчеркивая готовность ЕС оставить открытыми символические дипломатические возможности.

Официальный представитель ЕС на условиях анонимности сказал агентству Reuters: «Мы действуем так быстро, как только можем», добавив, что блок может также нацелиться на «многих других» олигархов.

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