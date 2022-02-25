Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным

CentralAsia (KZ) - Президент Чечни Рамзан Кадыров 25 февраля призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед Владимиром Путиным.

Как сообщает ЧГТРК «Грозный», он это сказал, когда проверял боеготовность личного состава силовых структур Чеченской Республики в центре Грозного.

По данным СМИ, в построении приняли участие более 12 тыс. военнослужащих.

Ранее издание «РИА Новости» сообщало о 9000 силовиков. Сам Кадыров заявлял, что готов их отправить в «самые горячие точки» Украины.

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