Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России

CentralAsia (KZ) - Запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи, сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Польши Петр Мюллер.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить соответствующее решение.
Соответствующие нормативные акты незамедлительно принимаются. Запрет будет действовать с полуночи, - написал Мюллер в соцсетях.
Stosowne przepisy są niezwłocznie procedowane. Zakaz będzie obowiązywał od północy. https://t.co/6IOxDqmvMA— Piotr Müller (@PiotrMuller) February 25, 2022
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