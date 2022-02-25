Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России

CentralAsia (KZ) - Запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи, сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Польши Петр Мюллер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить соответствующее решение.

Соответствующие нормативные акты незамедлительно принимаются. Запрет будет действовать с полуночи, - написал Мюллер в соцсетях.

Stosowne przepisy są niezwłocznie procedowane. Zakaz będzie obowiązywał od północy. https://t.co/6IOxDqmvMA — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 25, 2022

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