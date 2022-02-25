Страны ЕС договорились о внесении Путина и Лаврова в санкционный список, - канцлер Австрии

CentralAsia (KZ) - Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны Европейского союза договорились о внесении Владимира Путина и Сергея Лаврова в санкционный список, сообщает 25 февраля «РИА Новости».

Как отмечает издание, запрета на их поездки не предполагается.

Также, по данным СМИ, министр иностранных дел Германии Анналена Баербок подтвердила, что ЕС внесет в санкционные списки Лаврова и Путина. Глава ведомства подчеркнула, что эти санкции будут «жесткими».

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