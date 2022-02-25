Видео. Путин обратился к украинским военным

CentralAsia (CA) - Владимира Путин обратился к украинским военным. Президент России призвал их «брать власть в свои руки».

На срочном совещании Совбеза 25 февраля он заявил, что основные столкновения в ходе спецоперации России на Украине происходят с националистическими формированиями.

«Нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове», — заявил он.

Он также обратился к ВСУ: «Не позволяйте бендеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться».

Путин не ожидает договоренностей с «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».