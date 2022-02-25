экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистанцы, находящиеся в Украине, могут вернуться на родину через Польшу — посольство Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Посольство Узбекистана в Украине опубликовало сообщение о порядке возвращения на родину граждан страны.

В сообщении дипведомства отмечается, что соответствующие ведомства Польши согласились предоставить право пересечения государственной границы Польши без виз для граждан Республики Узбекистан.

При этом:

  • гражданам Узбекистана, необходимо иметь при себе удостоверение личности и, возможно, другие доступные документы.
  • гражданам, прибывшим во Львов, обратиться к представителю узбекской диаспоры – Садиеву Маъруфу (+380 96 102 10 95) и предоставить ему информацию о себе для формирования списка.
  • необходимо учесть, что пересечение границы может быть осуществлено исключительно в централизованном порядке на автобусах в сопровождении представителей Посольств Узбекистана в Украине и Польше. В случае самостоятельного выезда в Польшу у граждан Узбекистана могут возникнуть проблемы на границе.
  • при формировании списков эвакуируемых, в приоритетной группе находятся женщины, дети, студенты и пожилые люди.

Отмечается, что посольством предпринимаются все усилия для обеспечения безопасной эвакуации граждан Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Видео, карта — В каких городах Украины идут взрывы?
  • Посольства Узбекистана и Казахстана готовятся к эвакуации своих граждан из Украины
  • Путин призвал украинских военных сложить оружие и идти домой


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com