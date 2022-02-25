Узбекистанцы, находящиеся в Украине, могут вернуться на родину через Польшу — посольство Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Украине опубликовало сообщение о порядке возвращения на родину граждан страны.

В сообщении дипведомства отмечается, что соответствующие ведомства Польши согласились предоставить право пересечения государственной границы Польши без виз для граждан Республики Узбекистан.

При этом:

гражданам Узбекистана, необходимо иметь при себе удостоверение личности и, возможно, другие доступные документы.

гражданам, прибывшим во Львов, обратиться к представителю узбекской диаспоры – Садиеву Маъруфу (+380 96 102 10 95) и предоставить ему информацию о себе для формирования списка.

необходимо учесть, что пересечение границы может быть осуществлено исключительно в централизованном порядке на автобусах в сопровождении представителей Посольств Узбекистана в Украине и Польше. В случае самостоятельного выезда в Польшу у граждан Узбекистана могут возникнуть проблемы на границе.

при формировании списков эвакуируемых, в приоритетной группе находятся женщины, дети, студенты и пожилые люди.

Отмечается, что посольством предпринимаются все усилия для обеспечения безопасной эвакуации граждан Узбекистана.