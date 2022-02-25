Узбекистанцы, находящиеся в Украине, могут вернуться на родину через Польшу — посольство Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 21:07, 25 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Украине опубликовало сообщение о порядке возвращения на родину граждан страны.
В сообщении дипведомства отмечается, что соответствующие ведомства Польши согласились предоставить право пересечения государственной границы Польши без виз для граждан Республики Узбекистан.
При этом:
- гражданам Узбекистана, необходимо иметь при себе удостоверение личности и, возможно, другие доступные документы.
- гражданам, прибывшим во Львов, обратиться к представителю узбекской диаспоры – Садиеву Маъруфу (+380 96 102 10 95) и предоставить ему информацию о себе для формирования списка.
- необходимо учесть, что пересечение границы может быть осуществлено исключительно в централизованном порядке на автобусах в сопровождении представителей Посольств Узбекистана в Украине и Польше. В случае самостоятельного выезда в Польшу у граждан Узбекистана могут возникнуть проблемы на границе.
- при формировании списков эвакуируемых, в приоритетной группе находятся женщины, дети, студенты и пожилые люди.
Отмечается, что посольством предпринимаются все усилия для обеспечения безопасной эвакуации граждан Узбекистана.
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