Более 100 казахстанцев выехали из Киева, чтобы вылететь первым репатриационным рейсом через Польшу

CentralAsia (KZ) - Более 100 казахстанцев выехали в колонне из Киева во Львов, чтобы вылететь первым репатриационным рейсом из Польши. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев.

Казахстанцев, находящихся в Украине, планируют вывезти спецрейсом из польского города Катовице в Атырау. Вылет запланирован на 26 февраля в 2 ночи (по местному времени).

Заявки на эвакуацию из Украины подали более 500 казахстанцев. Для граждан Казахстана будет обеспечен безвизовый "зеленый коридор" от украинско-польской границы до аэропорта.

"Отправили колонну во Львов из Киева. В этой колонне из 100 человек члены семей сотрудников посольства (25 человек), президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер, студенты, граждане, оставшиеся в транзитных зонах, туристы. Всего более 500 человек заполнили анкеты на репатриационный рейс. По стоимости билета пока сказать не могу, решается вопрос", - сказал он.

По словам Калетаева, более 70 человек, среди которых студенты, туристы, ночевали в здании посольства Казахстана.

Казахстанцев планируют вывести домой на трех рейсах.

За дополнительной информацией можно обращаться к представителям Air Astana по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49

Кроме того, граждане Казахстана, находящиеся на территории Одесской области, могут покинуть страну через Молдову (пограничные переходы Старо-Казачья, Паланка, Тудора и Серпневое-1).

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