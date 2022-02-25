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Президенты Узбекистана и России обсудили ситуации вокруг Украины

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 25 февраля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с лидером России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе разговора состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке, в том числе складывающейся ситуации вокруг Украины. Был обсужден ряд актуальных вопросов узбекско-российского сотрудничества.

Президенты рассмотрели ход практической реализации договорённостей, достигнутых по итогам контактов на высшем уровне, включая продвижение совместных проектов сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

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