Президенты Узбекистана и России обсудили ситуации вокруг Украины

- Узбекистан, общество
- 21:24, 25 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В пятницу, 25 февраля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с лидером России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе разговора состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке, в том числе складывающейся ситуации вокруг Украины. Был обсужден ряд актуальных вопросов узбекско-российского сотрудничества.
Президенты рассмотрели ход практической реализации договорённостей, достигнутых по итогам контактов на высшем уровне, включая продвижение совместных проектов сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
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