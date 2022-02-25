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Украина заявила, что пересматривает идею проведения переговоров с Россией в Минске, - Песков
// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (KZ) -  Украинская сторона заявила, что пересматривает идею проведения переговоров с Россией в Минске, сообщил 25 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, власти Украины выбрали Варшаву, «а потом исчезли».

«Пауза в размышлениях Киева о переговорах сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе в Киеве», - отметил он.

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