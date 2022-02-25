Россия исключена из Совета Европы, - глава МИД Италии

CentralAsia (KZ) - Россия исключена из Совета Европы, сообщает 25 февраля «РИА Новости» министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Он сослался на решение комитета Совета Европы.

Ранее сообщалось, что по инициативе Украины и Польши запущена процедура приостановки членства России в Совете Европы.

В свою очередь член Совета Федерации федерального собрания России Владимир Джабаров прокомментировал решение комитета СЕ.

«Жили без Совета Европы раньше — проживем», - сказал он.

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