Еще в нескольких областях Украины введен комендантский час

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CentralAsia (KZ) - Еще в нескольких областях Украины 25 февраля введен комендантский час.

Так, в Одессе комедиантский час действует с 23:00 до 05:00, во Львовской области с 22:00 до 07:00, в Хмельницкой области — с 22:00 до 06:00.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля в Киеве, в Харьковской и Днепропетровской областях действует комедиантский час.

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