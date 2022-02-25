экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Еще в нескольких областях Украины введен комендантский час
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: В Киеве ввели комендантский час

CentralAsia (KZ) -  Еще в нескольких областях Украины 25 февраля введен комендантский час.

Так, в Одессе комедиантский час действует с 23:00 до 05:00, во Львовской области с 22:00 до 07:00, в Хмельницкой области — с 22:00 до 06:00.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля в Киеве, в Харьковской и Днепропетровской областях действует комедиантский час.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Росавиация запретила Британии полеты над Россией
  • Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против России, - Зеленский
  • Хакеры Anonymous сообщили, что объявили России кибервойну


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com