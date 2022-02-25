Еще в нескольких областях Украины введен комендантский час

- Казахстан, происшествия
- 22:56, 25 февраля 2022
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|Предыстория: В Киеве ввели комендантский час
CentralAsia (KZ) - Еще в нескольких областях Украины 25 февраля введен комендантский час.
Так, в Одессе комедиантский час действует с 23:00 до 05:00, во Львовской области с 22:00 до 07:00, в Хмельницкой области — с 22:00 до 06:00.
Ранее сообщалось, что с 24 февраля в Киеве, в Харьковской и Днепропетровской областях действует комедиантский час.
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