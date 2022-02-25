«Мы тут. Мы защищаем Украину», - Зеленский сделал новое обращение

CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 февраля опубликовал новое обращение.
На этот раз он выступил не один, а с другими представителями украинской власти.
«Лидер фракции тут, глава Офиса президента тут, премьер-министр тут, советник президента тут», - отчитался Зеленский.
Он отметил, что они будут защищать независимость страны.
«Все мы тут. Мы в Киеве. Мы будем защищать Украину», - добавил Зеленский.
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